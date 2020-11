Julio González sobre Pumas: 'No hay de otra que ser Campeón'

El Torneo Guardianes 2020 se ha empeñado en poner a prueba a Julio González, segundo arquero de Pumas, y esta vez no será la excepción, pues todo indica que por la lesión muscular de Alfredo Talavera, el acapulqueño se hará cargo de la portería auriazul, y está convencido de que lo hará bien, pues el equipo tiene que avanzar hasta la Final porque no tiene otra opción que no sea levantar el título.

“Lo que viene es una responsabilidad muy importante, estoy preparado, sé que son puntos de inflexión en la carrera de cualquier jugador y estoy listo para disfrutar los partidos que me toquen jugar y ayudar a mi equipo porque la meta era calificar y ya lo hicimos y ahora no hay otra que ser Campeón.

“Como dice el profesor Lillini, sabemos nuestras limitaciones y sabemos nuestras virtudes, y eso es lo que más distingue a este equipo que sabemos a lo que jugamos y sabemos lo que somos. Yo en lo personal sé lo que he trabajado y lo que me ha costado estar donde estoy, no me queda otra más que disfrutarlo y dar mi mejor esfuerzo para dar buenos resultados y que el equipo avance de ronda para llegar a la Final y ser campeones”, dijo a RÉCORD.

El portero de 29 años confía plenamente en su talento y en el de sus compañeros, pues es lo que los ha llevado a ser el segundo mejor equipo del torneo. Además de que él ha demostrado que es un portero confiable.

“Nadie daba un peso por nosotros y terminamos segundos, este equipo está muy conscientes de lo que puede lograr y estando al máximo se sus capacidades le podemos competir y ganar a cualquiera.

“Yo también he tenido lesiones y es lo peor para un jugador, es una impotencia muy grande de llevar, y 'Tala' es el mejor ejemplo de lo que es ser profesional y es lo que he aprendido en estos meses de él y me queda es seguir por la misma línea que ha ido él, creo que no he desentonado, sé lo que él representa, pero confío en mis condiciones sobre todo confío en el equipo que tenemos y demostrar porqué Pumas es el segundo lugar del torneo”, indicó.

LOS 'MAESTROS' DE JULIO

Hasta la fecha, Julio González no olvida todo lo que aprendió de porteros a los que suplió en Santos y que además son grandes arqueros, a los que ahora se suma Alfredo Talavera, de quien también ha aprendido.

“Por muchos años he trabajado con grandes porteros de la liga; con Oswaldo, Marchesín, ahora Talavera, pero más que preguntarme porqué soy suplente de ellos, lo veo como un para qué porque a cada uno le he aprendido ciertas cosas que me dejan enseñanzas y ahora se me han dado los partidos para mostrar mis cualidades y es eso, aprovechar cada oportunidad que me den porque el tiempo no vuelve”, expresó.

