Claudio Suárez: 'No veo a Pumas como favorito en Liguilla'

Claudio Suárez habló sobre sus expectativas para la Liguilla y dejó en claro que pese al buen torneo de Pumas, no los ve como favoritos para llevarse el campeonato del Guardianes 2020.

“Pumas me genera dudas, tiene gente experimentada que ha jugado finales, pero no lo doy como favorito, la verdad, lo veo como el caballo que viene de atrás y que pueda lograr el título, pero no lo veo como favorito, yo veo más favoritos a León, al América, a Tigres y a Rayados", aseguró en entrevista con ESPN.

Pese a su poca fé en los felinos, el legendario jugador reconoció el buen trabajo que han hecho, pues aseguró que pensaba que tendrían muchas dificultades a lo largo del torneo.

"Yo no apostaba nada por ellos (Pumas), pensaba que iban a tener una temporada de muchos problemas para sacar resultados, por la partida de 'Míchel', todo indicaba que el poner a Andrés Lillini, era un técnico desconocido completamente, yo no lo conocía, dicen que es muy bueno en el tema de fuerzas básicas y junto con Israel López, han hecho un excelente trabajo", finalizó.

