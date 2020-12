Lillini: 'No creo que desmantelen a Pumas, sólo serán las ventas necesarias'

Saldrán los necesarios. Tras el 'polvo levantado' por el posible 'desmantelamiento' de Pumas ante la falta de entrada de capital, Andrés Lillini, técnico de los universitarios, confirmó que sí tendrá bajas en el plantel, pero no al grado de desarticular al equipo.

En entrevista con Odín Ciani de ESPN, el técnico reconoció que el club si pondrá en venta a parte de su 'arsenal' si les llegan al precio, pero no quedará desmontado su proyecto.

"No creo que desmantelen al plantel porque no es lo que Leopoldo Silva me dijo. Sí van a hacer ventas porque el club las necesita", explicó.

Finalmente, Andrés Lillini reconoció que a pesar de perder la opción de levantar el Título en este certamen, tienen firmes sus metas para el Guardianes 2021: "Debemos mantener lo que hicimos. Sabemos lo que somos", sentenció.

