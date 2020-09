Lillini sobre indisciplina de Mozo: 'La responsabilidad es de todos, no solamente de él'

Alan Mozo reconoció el error que tuvo al haber cometido la indisciplina de haber asistido a una fiesta en plena pandemia, así lo reveló el técnico de Pumas, Andrés Lillini, quien en entrevista para Marca Claro, aseguró que ya platicó con el defensa universitario, pero además es ahora labor del cuerpo técnico guiar al jugador para que no vuelva a equivocarse.

"Hablé con él; se equivocó. Yo me he equivocado también a la edad de él. La responsabilidad es de todos, no solamente de él porque es muy fácil sacarse la responsabilidad de encima y no lo creo conveniente. Hubo una sanción y la sanción se vuelve un aprendizaje", dijo.

"Tenemos que tener la capacidad nosotros, primero, de ayudarlo bien para que no se vuelva a cometer esto y él asimilar lo que ha hecho. Por el bien de él, de la institución y de los compañeros no reiterarlo porque sino, pondría en juego su futuro", indicó.

Al margen, el entrenador universitario habló sobre el hecho de que Pumas es el único equipo invicto del torneo Guard1anes 2020; sin embargo, expresó que no es una estadística que le inquiete porque de lo contrario él y sus jugadores se presionarían más. Además de que aseguró que lo único que le quita el sueño es entrar a la Liguilla.

"La estadística no la llevo en la cabeza, no le presto mucha atención porque creo que se convierte en una presión extra, tratar de llegar a un invicto, pero sí me gustaría quedar en la institución como alguien que hizo algo muy importante con el equipo en la Liguilla; eso sí me tiene con un sueño muy grande, pero lo estadístico del invicto, no lo llevo a cabo. Lo importante es ganar y seguir sumando de tres cuando se pueda", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:DIEGO LATORRE: 'HAY UNA INSATISFACCIÓN CRÓNICA EN CRUZ AZUL'