Oribe Peralta: 'En México se ha dejado de formar a los jugadores desde lo moral'

El delantero de las Chivas, Oribe Peralta, reveló que se ha percatado que los clubes de futbol no están centrando mentalmente a los jugadores, lo que es un motivo de las indisciplinas.

El 'Cepillo’ explicó que él desea apoyar a sus compañeros de profesión no solo en la cancha, sino también fuera de ella, ya que es necesario compartir sus experiencias con ellos para que no descuiden sus carreras como futbolistas.

“Yo quiero dejar un legado más allá del futbol. Para mí el aportar en la cancha significa mucho, pero el aportar fuera de ella también. En México los estamos olvidando de formar, antes de jugadores de futbol, profesionales y buenas personas. Me he dado cuenta, lo he platicado con Mariano (Varela), con Ricardo (Peláez), con Marcelo (Michel Leaño) y está visión encaja con lo que digo.

“Muchos clubes no se preocupan en generar personas para un futuro. En muchos clubes les da igual el cómo lleguen a Primera División, por eso hay muchos compañeros que se deslumbran con el éxito, hacen muchas tonterías porque no tienen unas buenas bases. Porque no les enseñas que primero es lo que te deja, el deporte, la disciplina, el trabajo y después vendrá el tiempo para divertirte”, explicó en charla con Chivas TV.

Peralta explicó que trata de compartir sus vivencias con sus compañeros en el Guadalajara, en donde sin bien recibidos sus consejos o palabras de aliento.

“Al equipo lo veo bien, todos con ganas de participar, poniendo su esfuerzo para que las cosas salgan bien”, @OribePeralta pic.twitter.com/wqz4OEqRUX — CHIVAS (@Chivas) September 1, 2020

“Trato de transmitir con base en todo lo que he pasado para que a ellos no les pase y si les pasa sepan cómo salir de la situación. Obviamente cada uno con sus cualidades.

“Estoy agradecido porque muchos de ellos me escuchan cuando me acerco para apoyarlos o para despejarlos y simplemente decirles 'no te preocupes', 'esto va a pasar', 'vas bien'. A mí se me acercaron muchas personas y me apoyaron”, concluyó el atacante.