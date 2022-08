Lillini tras empate con Tigres: 'Más abajo no podíamos seguir'

Después de haber empatado a uno con Tigres, Andrés Lillini, técnico de Pumas, compartió que previo al partido tanto él como sus jugadores estaban conscientes de que después de perder tres partidos consecutivos debían sumar y no seguir cayendo.

"Darnos cuenta que más abajo no podíamos seguir, o salíamos de esto o no salíamos más. Eso cambia y fue eso, más abajo de donde estábamos en una semana no podíamos. Hoy volvimos a mostrar algo.

"Hicieron lo que pedí. Las lesiones nos llevaron a tomar modificaciones de jugadores que no estaban acostumbrados en su posición como Bennevendo. marcamos 88 minutos a Gignac y cuando no lo marcas, te hace el gol", dijo.

Asimismo, el timonel Auriazul destacó la garra y el espíritu que mostró su equipo en el duelo de esta noche ante Tigres, el.cual empataron a pesar de que hubo cuestiones arbitrales que no le gustaron.

"El equipo tiene espíritu, retomamos esto que perdimos en la semana y se puso de manifiesto. Hay un empujón a Jero, se agregan ocho minutos y ante esa situación no podemos y así lo tenemos que asumir el resto de la competencia.

"Hay que dejarlo de lado. Nos amonestan a Leo en su primera falta y dicen que era por la acumulación de faltas del resto del equipo y es la primera vez que veo que amonestan a alguien por las faltas del equipo. Tenemos que trabajar para que no se nos escape, se nos escapó con León, San Luis y hoy y es un golpe duro para ellos", señaló.

