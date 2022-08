Esposa de Di María estalló en contra de Manchester: 'Una mie... la comida es asquerosa'

Ángel Di María acaparó los reflectores hace unos años cuando se dio a conocer que dejaría al Real Madrid por ir a jugar al Manchester United, pues recién acababa de ganar la Champions League con los Merengues, donde fue una pieza fundamental.

El movimiento generó mucha polémica debido a que el conjunto madrileño y el argentino terminaban su relación laboral, sin embargo, la controversia fue más allá de lo deportivo.

Y es que su esposa, Jorgelina Cardoso, reveló algunos detalles de la conversación que tuvo con Ángel Di María cuando le dio a conocer que vivirían en Manchester. En una entrevista con LAM, la pareja del sudamericano estalló en contra de la ciudad, pues asegura que es terrible.

"Horrible... Manchester es lo peor. Es todo horrible Manchester. Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda... y de repente salió esa propuesta de Manchester. 'Ni en pedo. Te vas a ir tú solo'.

"'Sí, sí. Nos vamos', me dijo. Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros... Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble... ¿no te vas", dijo durante la plática.

Incluso Jorgelina reveló que visitó a su amiga, Gianinna Maradona, en Manchester, donde le aconsejaron vivir en cualquier ciudad menos la ya mencionada. "Al año caemos en Inglaterra. Una mierda", comentó.

Uno de los aspectos que más le desagrado a la esposa de Di María de la urbe británica fue la población y el clima, sin embargo, fue el propio Fideo quien la tranquilizó.

"No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros... Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana...Yo no le dije 'por tu culpa estamos en Manchester'. Yo le decía 'amor me quiero matar... dos de la tarde y es de noche'. Y él me decía 'es terrible, pero tranquila, vamos a poder", explicó.

Di María no terminó por adapatarse al Manchester United y a la Premier League, por lo que terminó saliendo del club rumbo al PSG, donde se convirtió en un ídolo de la afición por todos los logros que consiguió.

