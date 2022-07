Lillini tras juego ante Celta: "Los equipos europeos eligen a equipos mexicanos para competir"

Después de haber empatado a uno con el Celta de Vigo, Andrés Lillini, técnico de Pumas, expresó la satisfacción que le causó ver el desempeño de su equipo ante rivales de ligas internacionales, y así se lo hizo saber a sus jugadores.

"Lo lindo es que estos partidos se tienen que convencer ellos mismos que sí lo pueden hacer a este nivel y se tiene que mantener, no importa quién se pare enfrente.

"No nos tenemos que adecuar al rival, sino que el jugador de Pumas está a la altura de hacer cosas importantes. Por supuesto hay que ser más efectivos y mejorar defensivamente, pero convencernos que lo pueden hacer. Ahora hay que mantenerlo", dijo.

Al ser cuestionado sobre si partidos ante rivales internacionales como el que jugaron la noche de este miércoles, mejoran el nivel del futbol mexicano, el entrenador de Universidad dijo que sí, pero el mismo medio futbolístico tiene que valorarlo.

"Lo que el futbol tiene que entender y el periodismo es que los equipos europeos eligen a equipos mexicanos para competir. América va a jugar tres amistosos, igual Chivas y luego nosotros. Si no se mirarían, no te invitarían.

"De Canadá a Argentina se juega y la liga tiene algo que otras no lo tienen. En nuestro caso propio tenemos chicos y luego ya saben que arriesgamos, pero le damos mucha experiencia y mucho roce a jóvenes que si no nos eligen, no se lo daríamos. Es bueno lo que hace México con su futbol", indicó.

