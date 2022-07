Pumas: Juan Ignacio Dinenno confesó que no se puede recuperar de las finales perdidas

El jugador de los Pumas, Juan Ignacio Dinenno, expresó que el momento más difícil en su carrera deportiva ha sido el perder finales, pues es un dolor incomparable para un jugador de futbol y son momentos de los que no se recupera.

“Perder las finales, por ahí la que me tocó acá y una vez me tocó perder en Colombia. Son momentos que todavía no puedo recuperar, seguro me va a doler toda la vida, me duele. Lo único que puedo hacer es lavarme la cara y a lo que sigue”, expresó el Comandante en una entrevista para Efraín Velarde.

Para Juan Ignacio es importante los aficionados, pero cuando se pierde no comparte el dolor que se siente siendo el jugador al ser el fanático, pues son dolores sumamente diferentes.

“El hincha, yo entiendo el amor incondicional y lo respeto mucho. Yo creo que ellos deben de sufrir que su equipo pierda al final, pero creo que desde el lado del jugador se desestima lo qué es para un jugador estos golpes en el futbol. Son durísimos, para mí”, agregó el goleador de los Pumas.

Sobre su carrera, Juan Ignacio Dinenno confesó que nunca se ha querido retirar del futbol, pero que en su análisis no cree que repita todos los sacrificios que tuvo que hacer, aunque agradece al futbol por la vida que tiene.

“Así como querer dejar de jugar, no. Lo que sí he visto en los momentos que replanteo: no sé si volviera a hacer todo lo que hice para estar acá. Creo que sí tomaría las decisiones son mi familia, de que gracias al futbol conocí a Sofi (su esposa) por el vivir en Buenos Aires, y gracias a ella tengo dos hijos”, finalizó Dinegol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRÍTICA RÉCORD: JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ ASEGURÓ QUE ATLAS PIDIÓ MÁS DINERO PARA JUGAR VS BARCELONA