Mejía Barón sobre próximo DT de Pumas: 'No puedo dar nombres, pero tiene que ser muy bueno'

"Que sea muy bueno", fue lo que respondió Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas, al ser cuestionado sobre qué es lo que está buscando la directiva auriazul para contratar al técnico del primer equipo y que, a decir del doctor, ya les urge tener.

"No hay una fecha determinada, pero debe ser muy pronto, nos urge para empezar a trabajar; es una decisión que no es sencilla, hay muchos factores que obligan a eso y no es porque esté programado de esa manera, sino porque es un asunto muy importante y hay que tomar en cuenta muchos detalles", expresó el directivo, al tiempo en que explicó qué además de Ricardo Ferretti han visto otras posibilidades de entrenadores.

"Yo no puedo dar nombres, sé que es lo primero que apareció, (la llegada de Ferretti) todo el mundo estaba esperanzado, pero se ha atrasado porque se han visto otras opciones", agregó.

Al margen, Mejía Barón se dijo contento por el triunfo 4-0 de Pumas sobre Atlas en la Ida de la Final Sub 20, pero reconoció que no con el título juvenil se tapará lo que pasó con el primer equipo.

"Es muy satisfactorio después de los resultados que hemos tenido y que no es nada grato, es una bendición el estar en la Final Sub 20.

"Cuando no va bien el primer equipo no hay nada que lo tape, son cosas diferentes, pero es esperanzador tener un grupo que pueda jugar bien y del que puedan salir jugadores que sean tomados en cuenta", sentenció.

