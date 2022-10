Pumas: Leo López confirmó su baja del club universitario de cara al Clausura 2023

Pumas tiene su primera baja, se trata de Leonel López, dejó de ser jugador auriazul. Así lo anunció el propio mediocampista, quien en sus redes sociales se despidió del Club Universidad, al cual calificó como el mejor en su carrera.

Y es que el futbolista terminó su relación contractual con los felinos y ya no hubo intención de renovar, por lo que ya no formará parte del equipo a partir del torneo que viene.

"Es momento de cerrar este ciclo que para mí fue el mejor de toda mi carrera. Este club siempre va a significar muchísimo, afición, cuerpo técnico y todos los que siempre estuvieron conmigo, siempre los llevaré en mi corazón.

"Me duele muchísimo, no llevarme un campeonato porque son una afición increíble; sólo me queda decirles gracias por todo. Goya", expresó el futbolista en sus redes sociales.

Leonel López llegó a Pumas en el Torneo Clausura 2020 cuando los felinos aún eran dirigidos por el español Míchel González, y ya bajo el mando de Andrés Lillini, Leonel López se convirtió en titular del mediocampo auriazul y participó en la Final del Torneo Guard1anes 2020, así como en la Semifinal del Apertura 2021 y la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf que perdieron ante el Seattle Sounders.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: TUCA FERRETTI ES LA PRIORIDAD PARA LLEGAR AL BANQUILLO; ARIEL HOLAN OPCIÓN 'B'