Míchel sobre Talavera: 'Por primera vez en Pumas hay un líder dentro y fuera del campo'

Tras el buen paso de Pumas en el Guardianes 2020, Míchel González habló del cómo se fortaleció el equipo tras la llegada del portero Alfredo Talavera y de todo lo que le aporta a los universitarios.

"Hay una circunstancia que no sé si se estará valorando mucho en México, que por primera vez en ese vestidor o por lo menos en el tiempo que he seguido a Pumas y he sido entrenador hay un líder en el campo y fuera; ese es Talavera", aseguró el extimonel de los felinos en entrevista con Fox Sports.

El exguardameta de Toluca llegó al equipo del Pedregal en medio de dudas por su nivel y su edad, sin embargo con sus actuaciones ha demostrado que tiene mucho que aportar al equipo algo que valoró Míchel.

Cabe recordar que además de ser líder general del Guardianes 2020, Pumas continúa invicto tras nueve jornadas.

