Míchel: 'Cantera, insuficiente para que Pumas esté en el Top por muchos años'

A pesar del gran momento que vive Pumas en el Guard1anes 2020, Míchel González, ex timonel universitario, consideró que es aplaudible la filosofía de impulsar a los jóvenes, aunque advirtió que la cantera no será suficiente para que el equipo se mantenga en el top de la Liga por un largo periodo.

"Es una filosofía acertada, pero creo que no es suficiente para estar muchos años en el top del futbol mexicano, pero es necesaria, además hay jugadores que cuando les dan la oportunidad de jugar demuestran que tiene un gran nivel", dijo Míchel para La Última Palabra.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la decisión de prescindir de Juan Iturbe, quien hoy vive un gran momento con Pumas, el timonel español aclaró que la falta de minutos del sudamericano fue aprobada por la directiva universitaria.

"Sería la primera vez que un entrenador toma una decisión por encima de la directiva, era una situación en la que todos estábamos de acuerdo. Iturbe siempre me ha parecido un jugador importante, pero para la idea que teníamos de remodelar la plantilla y la situación que se pasaba de jugadores con contrato elevado. Pero si me ha sorprendido que a mi salida el jugador haya tenido participación, ojo que las decisiones no son solamente del entrenador", añadió.

Del mismo modo, el ahora ex timonel de Pumas rechazó que su salida del conjunto del Pedregal haya sido consecuencia de un conflicto personal con la directiva.

"En lo absoluto, no he tenido ningún problema ni pienso tenerlo, no tengo nada que reprochar en lo personal. Me alegra mucho que Pumas gane", apuntó.

