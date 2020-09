Siboldi: 'Desde que salí de Cruz Azul deseaba volver para darle el título'

Luego de un año al frente de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi se sinceró sobre lo que ha sido su etapa como timonel del primer equipo, pues reconoce que es algo que tuvo como meta a partir de 2010 cuando abandonó la dirección técnica de Cruz Azul Hidalgo.

En charla con RÉCORD, el estratega uruguayo recordó el interinato que enfrentó hace 11 años, así como su deseo de entregarle a La Máquina el título que se le ha negado desde hace 22 años.

"Recuerdo que estábamos en Liguilla con Cruz Azul Hidalgo, faltaba una fecha contra Jaguares y la Vuelta de Concacaf contra el Atlante. Estuve un año más en la institución, en total fueron siete torneos en Cruz Azul Hidalgo, me tocó salir en 2010 y desde ese momento me fui con la idea de un día volver, pero no pensé que no se saliera campeón en este tiempo. De cualquier forma, estaba seguro de que cuando me tocara volver conseguiría el título que en ese entonces ya hacía mucha falta”, explicó Robert Dante Siboldi.

Aunque su llegada al conjunto celeste se produjo en medio de una tormenta, Siboldi se mantuvo enfocado en su trabajo con el equipo y la ilusión de alcanzar la novena se mantiene intacta, a pesar de que en el torneo pasado se les cortó una posibilidad muy grande con la finalización prematura del Clausura 2020.

"Yo tenía que demostrar en el campo con el equipo, no podía salir a decir que era el indicado, tenía que ir revirtiendo esa idea que tenían de mí, entiendo que por ahí tenía como aval el título con Santos, pero de todas maneras a la gente no le llenaba eso y tenía que demostrar, pero en cada etapa de mi vida siempre he tenido que demostrar”, explicó.

“Ahora se nos cortó una buena posibilidad el torneo pasado, pero las ilusiones y la confianza siguen intactas, con el compromiso de que este torneo se pueda dar. Estamos preparándonos para esas instancias”, añadió

A pesar de todos los obstáculos que ha tenido que enfrentar, el también exjugador de La Máquina no se desespera y apuesta por edificar de buena manera la estructura que los lleve al título.

“A mí me hubiera gustado salir campeón el torneo pasado para tener esa tranquilidad, pero sé que los edificios más grandes se construyen desde los cimientos y ahí poco a poco se va construyendo este edificio, un equipo se arma desde abajo, en fuerzas básicas, desde una mística, un adn y eso se está generando, lamentablemente no hay tiempo por la ausencia de títulos”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA SE REUNIERON CON LOS JUGADORES