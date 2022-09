Miguel España sobre Pumas: 'Los refuerzos no se han adaptado bien al esquema'

Después de que Pumas fuera el único equipo de los cuatro grandes del futbol mexicano que no consiguiera salir del fondo de la tabla, el referente auriazul Miguel España reconoció que ni con sus flamantes refuerzos, los del Pedregal consiguieron hacer un buen torneo.

"No me gusta lo que está pasando con el equipo, pensábamos que con los refuerzos el equipo iba a crecer y no fue así. Creo que los refuerzos no se han adaptado bien al esquema de lo que es Pumas y se tendrán que replantear qué es lo que tienen que hacer de aquí al próximo torneo, tienen mucho tiempo", expresó.

Dani Alves, Gil Alcalá, Adrián Aldrete, César Huerta, Gustavo del Prete y Eduardo Salvio fueron los jugadores que llegaron como refuerzos para la presente temporada, siendo el exjugador del Barcelona la bomba del verano; sin embargo, ni con jugadores experimentados pudieron llegar hasta las últimas instancias para pelear por el título.

Sin embargo, lo alarmante para Miguel España es que, a los canteranos de Pumas, parte esencial de club, han tenido pocas oportunidades con el Primer Equipo.

"Me preocupa un poco también la situación de que no veo muchos jugadores de la cantera, cada vez vemos menos. Sé que los formatos le pega mucho a los proyectos que voltean hacia las canteras, pero ha sido siempre la esencia de Pumas", señaló.

Luego del fracaso de los del Pedregal en este Apertura 2022, el exseleccionado nacional, aseguró que el vicepresidente deportivo del cuadro universitario encontrará la estrategia para levantarse la siguiente campaña.

"Yo creo que Mejía Barón es un entrenador, un directivo, un presidente que sabe perfectamente lo que está viviendo y que sabrá de alguna manera sortear como cuando llegó en un inicio y las cosas no están bien", concluyó.

