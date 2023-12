¡No olvida a Pumas! La 'advertencia' que Ruvalcaba manda a Chivas desde Europa

Los Pumas de la UNAM se juegan la vida en 90 minutos en casa en donde tendrán que ganar sí o sí a las Chivas si es que quieren avanzar a las semifinales. El Club ya anunció que habrá estadio lleno el día domingo por la tarde y si no fuera suficiente el apoyo de su gente, también lo están recibiendo desde Europa por parte de Jorge Ruvalcaba, quién dejó un recadito al rival de los universitarios.

Ruvalcaba, quién hoy se encuentra en Europa en las inferiores del Standard Lieja, concedió una entrevista para Análisis Puma, en donde “Todos sabemos que la Liguilla es otro torneo. Al final fue en la casa de Chivas, todos sabemos que jugar de visitante en Liguilla siempre es complicado”

El canterano de Pumas sabe que Ciudad Universitaria es un estadio que pesa bastante, no importa si se juega al medio día o no, por lo que no dudó de igual manera en señalar que todos saben que en CU va a ser muy diferente.

Ruvalcaba emigró este mismo verano al futbol europeo y a pesar de que es un jugador con bastante calidad, al Standard Lieja llegó para terminar de formarse, no para ser estrella del primer equipo, pero el propio jugador menciona que en el club sí lo tienen en cuenta para dar el salto al primer equipo.

El préstamo de Ruvalcaba termina en verano del siguiente año, pero tendrá la posibilidad de que el club belga se haga de sus servicios de manera definitiva, de lo contrario tendría que volver a México para reportar con Pumas, club donde ya era un titular constante del equipo.