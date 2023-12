Denuncian qué policía golpeó a un menor de edad previo al América vs León en el Estadio Azteca

Agresión en la entrada del Azteca. Una familia americanista expresó su molestia luego de que un miembro de seguridad los golpeó a la hora de intentar ingresar al inmueble. De acuerdo a lo relatado por los propios afectados, uno de los policía les pegó debido a que discutían por un objeto no permitido al recinto.

"No me permitieron el acceso porque traía esta bolsa, me pidieron que le quitara la correa, se la quité y a la hora de pedirle que me diera mi bolsa uno de los oficiales se puso agresivo y me golpeó, aquí traigo los golpes y yo solo estaba pidiendo que me permitieran el acceso para poder dejar mi bolsa en otro lado", relató el aficionado para RÉCORD.

"Y la pueden revisar no traigo nada malo, solo que los oficiales actúan de manera prepotente golpeando a los aficionados y desafortunadamente no tomé el nombre de la persona que me golpeó", añadió.

Sin embargo, lo peor del momento se dio cuando el mismo policía maltrató a un joven menor de edad después de que tuvo el enfrentamiento con su papá.

"Es que cuando saltó a pegarle a mi papá que se cae ahíme llega a empujar, me encaré con él y me sacó a empujones", contó el propio afectado.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: REAL MADRID: CARLO ANCELOTTI SE RINDE EN ELOGIOS A TONI KROOS Y SEÑALÓ QUE "ES INSUSTITUIBLE"