Ricardo Peláez 'revienta' a André Jardine por hablar del arbitraje: 'En América no se vale'

No son comentarios de un técnico de América. Ricardo Peláez criticó las palabras de André Jardine sobre el arbitraje, asegurando que el técnico se ha equivocado al hablar sobre el arbitraje en el partido de Ida ante León.

Previo al juego de Vuelta, Jardine habló sobre ciertas decisiones arbitrales en al partido anterior por lo que ahora está ‘preocupado’ por una posible falla de los silbantes que pueda influir en el resultado de mañana.

“Claro que sí (preocupa). Son factores que no controlas. Yo trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, peri una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren", reveló el DT en conferencia de prensa.

Ahora, previo al partido entre América y León, Ricardo Peláez decidió responder a las palabras del entrenador azulcrema, afirmando que no está de acuerdo con que hablen sobre el arbitraje.

“Cuando fui directivo no me gustaba que nadie hablara del arbitraje. Para mí no debes hablar de arbitraje. América es un equipo especial donde llegas a la final, pierdes y fracasaste, no hables de arbitraje, tienes que ganarle al rival, a la lluvia y al arbitraje. Pedir paciencia y hablar del arbitraje no se vale”, comentó el analista durante la transmisión de TUDN.

América se enfrentará a León en el Estadio Azteca. De momento las Águilas tienen la ventaja a pesar de haber empatado en la Ida, por la posición en la Tabla General.

