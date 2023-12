André Jardine teme que el arbitraje perjudique al América ante León

Preocupado por el arbitraje. Jugados todos los partidos de ida de los Cuartos de Final, no ha faltado la polémica arbitral, razón por la cual el propio André Jardine reconoció estar preocupado porque una falla de los silbantes pueda influir en el resultado de mañana.

“Claro que sí (preocupa). Son factores que no controlas. Yo trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, peri una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren", afirmó el estratega.

"Lo que nosotros queremos es que hagan su trabajo de la mejor forma posible, lo más concentrado posible, que no sientan presión para hacer su trabajo de la mejor forma posible porque es mucho lo que está en juego, una campaña linda que hacemos y al final queremos solamente la justicia y que no nos sintamos perjudicados en un partido tan importante como este”, añadió.

Sin embargo, Jardine también señaló que a veces las críticas y análisis arbitrales de los medios de comunicación no son parejos y terminan influyendo en las decisiones que toma el cuerpo arbitral.

"América. Los análisis deben ser imparciales para bien del futbol y formar una opinión más limpia. Tal vez en el gol de Henry (Martín)está al límite y tiene que prevalecer lo que se marca durante el juego. Para mí no está en fuera de juego".

"No hablan de la misma intensidad de las tarjetas, hay una clara segunda tarjeta amarilla para Nico, es entre amarilla y roja. El lance de Nico es claramente mínimo de amarilla y no hablan de eso, prefieren hablar del gol", finalizó el estratega del América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TODO FUE UN SUSTO! LESIÓN DE QUIÑONES NO FUE DE GRAVEDAD Y JARDINÉ ESPERA CONTAR CON ÉL