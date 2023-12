José Juan Macías 'cargó' contra exdirectivo de Chivas: "Solo fue a robar"

José Juan Macías, delantero de extracción rojiblanca, jugó en 2019 con los Panzas Verdes de León, dejando un momento para la historia de ambas instituciones, pues siendo jugador de Chivas, celebró y besó el escudo de La Fiera durante un partido entre León y Guadalajara.

En la semana previa a su primera convocatoria con el entrenador serbio, Macías habló en entrevista con su excompañero Miguel Ponce, donde despotricó contra un exdirectivo de las Chivas, asegurando que 'solo fue a robar', además de asegurar que en ese tiempo, una mafia mandaba en el Rebaño Sagrado.

"Fue por la forma en la que salí con los dirigentes, que estaban en ese entonces. Estaba un señor que no es muy querido y que nada más fue a robar. Había una mafia y demás, entonces no fue contra el equipo, jamás. Fue contra quienes lo estaban dirigiendo, como ‘toma’ cabrón, no que no", confesó el delantero mexicano.

Macías explicó que la celebración dónde besó el escudo fue dedicada para aquel 'directivo no muy querido' en el Rebaño, asegurando que no tuvo nada que ver ni con sus compañeros y mucho menos con la afición del equipo jalisciense.

Después de un año y medio sin jugar, debido a múltiples lesiones, José Juan Macías volvió a las convocatorias con las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic lo consideró para el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final ante Pumas.

