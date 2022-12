Pumas: Botafogo hizo oferta a Dani Alves, pero éste quiere seguir con los felinos

El lateral derecho, Dani Alves, sigue pensando en su futuro tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El brasileño llegó al conjunto de Pumas en este año, para reforzar la defensiva, aunque la temporada de los felinos no fue la esperada, tras no poder clasificar al repechaje, situación que no gustó del todo a Dani Alves.



En los recientes días el futuro de Dani sigue en el aire, ya que el Botafogo de la Liga de Brasil lanzo una oferta, según prensa brasileña, aunque Alves aún desea seguir en Pumas.

La intención del lateral derecho es cumplir su contrato con Pumas hasta junio del 2023, se espera que en los próximos días entrene ya con normalidad en el conjunto capitalino.

