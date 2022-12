Copa Sky: Pumas y Toluca empataron en su debut en el torneo

Con un empate a uno, Pumas y Toluca debutaron en la Copa Sky, en el Estadio Olímpico Universitario, el cual contó con miles de aficionados auriazules que asistieron para ver a su equipo jugar por primera vez de la mano de Rafael Puente. Mientras que los Diablos Rojos se mantienen al mando de Ignacio Ambriz.

Arrancó el partido y era el equipo de la UNAM debutando a su refuerzo Ulises Rivas, fue el equipo que generó más peligro, pero no concretaron, de hecho Juan Ignacio Dinenno falló una opción clara de gol. En tanto que el portero Julio González no fue tan exigido por los rojos, aunque no por ello, el arquero acapulqueño dejó de mostrarse para pelear por la titularidad de Pumas en la Liga MX.

Sin embargo, fueron tan pocas las acciones agradables para la tribuna, que al medio tiempo los asistentes abuchearon a ambos equipos.

Empezó la segunda parte y Diogo falló un gol claro frente a la portería toluqueña, que pudo darle Pumas tranquilidad. A partir de ese momento los Diablos Rojos le dieron la vuelta.

A los 70 minutos y para que 'la cuña apriete', Carlos González, expuma, le ganó el salto a Arturo Ortiz y de cabeza marcó el que puso adelante a Toluca, ya luego el paraguayo salió de cambio y abucheado por la misma gente que hace un año lo vitoreaba.

Ya en la recta final, se marcó mano de Isaías Violante y Juan Ignacio Dinenno cobró de manera perfecta, poniendo el juego empatado a uno.

Ahora, Pumas se prepara para recibir a Cruz Azul y América respectivamente.

POR FIN DEBUTÓ

Rafael Puente debutó como técnico de Pumas. El juego de Copa Sky ante Toluca fue el marco en el que el timonel probó por primera vez lo era dirigir a los felinos y jugar en Ciudad Universitaria.

Puente del Río llegó al Estadio Olímpico con el equipo, bajó del autobús con traje azul marino y camiseta blanca, pero con el saco en la mano, mismo que ya en el juego traía puesto.

Tranquilo, el técnico universitario vivió de pie y al ras de su área todo el primer tiempo. Ya para la segunda mitad, 'Rafa' seguía parado, pero intercambiando opiniones con sus auxiliares Rodrigo Méndez y Carlos Humberto González.

Aunque la tranquilidad del técnico terminó cuando sus delanteros comenzaron a desperdiciar oportunidades claras de gol. Incluso, en una falla de Diogo de Oliveira, quien solo frente al portero Gustavo Gutiérrez no pudo meter la pelota, Puente alzó las manos en señal de descontento.

Ya luego con el gol de Toluca el técnico felino siguió en aparente calma.

Y ya cuando parecía que la derrota felina estaba consumada, se marcó una mano a favor de Pumas; Puente del Río se mantuvo en el área técnica notablemente nervioso.

Entonces, Juan Ignacio Dinenno anotó el penalti, el entrenador celebró sólo aplaudiendo y de inmediato dio instrucciones.

Ya al final y con el empate a uno, Rafael Puente y su cuerpo técnico se encaminaron rumbo al vestidor.

