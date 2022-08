Pumas: Hugo Sánchez aconsejó a Lillini sobre qué posición debería jugar Dani Alves

La llegada de Dani Alves al seno de los Pumas de la UNAM causó mucho revuelo en toda la Liga MX, pero nadie se imaginó que ha pasado el tiempo y el brasileño no ha podido ganar con los universitarios.

De hecho, los auriazules llevan ocho jornadas sin ganar en el Apertura 2022 y esto ha generado muchas críticas a Andrés Lillini y su forma de hacer jugar al equipo, por lo que ahora fue Hugo Sánchez, entrenador bicampeón con los Pumas, quien dio algunos consejos al argentino.

Lo primero que mencionó Hugo Sánchez en ESPN fue que Dani Alves debe ser colocado en un lugar donde luzca,ya que es un privilegio contar con un jugador de tal magnitud, donde pueda apoyar para la generación de juego y que no tenga tanto desgaste a sus 39 años.

"Es un privilegio tener a Dani Alves en Pumas y hay que saberlo utilizar, que se hable mucho es por lo importante que es, por la fama, por el talento, lo que hay que hacer es buscar la manera de solucionar en equipo lo que está fallando. Hay que resolver situaciones defensivas, es que no nos anoten, y luego la creación de juego. Luego utilizar a Dani Alves en una posición que se note, entre pases y centros, no he visto a alguien que los dé como él", explicó el analista de futbol.

Y el 'Pentapichichi' asentuó el hecho de ponerlo en una posición de preferencia ofensiva. "Podría ser utilizarlo de carrilero por derecha o medio por derecha, que pueda ayudar a defender, que te ayude a entrar, centrar y buscar con peligrosidad el área enemiga".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - MIGUEL ESPAÑA: "A PUMAS LE FALTA INTENSIDAD... A LOS REFUERZOS LES FALTA RITMO"