Pumas: Lillini adjudicó bajo rendimiento del equipo a la cuestión anímica

A diferencia del semestre pasado, Pumas no ha logrado explotar su potencial en este Guard1anes 2021 y podría adjudicarse a la cuestión anímica, así lo consideró el estratega Andrés Lillini.

“Creo que el equipo decayó. Se nos juntó que la temporada pasada sólo descansamos 10 días y volvimos a entrenar poco, volvimos a arrancar el torneo. Después la confianza de poder hacer las cosas bien, sumamos las presiones”, declaró para Multimedios Deportes.

Sin embargo, la esperanza de estar dentro de la Liguilla se mantiene firme para los universitarios que han reiterado en más de una ocasión la importancia que tendrá este cierre de torneo, por lo que el técnico argentino aseguró deben cuidar hasta el mínimo detalle y poner todo de sí para conseguir el objetivo planteado.

"Competir a nuestras máximas capacidades, cuidar mucho los detalles y ganar. Tenemos que saber que no nos podemos quedar afuera de una Liguilla. Competir a lo que nos dé todo, cuerpo, mente y alma", puntualizó.

Y dejar la dirección técnica de los auriazules es un tema que no tiene cabida en la mente de Lillini, ya que tiene certeza de que podrán obtener un boleto para la Fiesta Grande: “No se me pasa por la cabeza no entrar a la Liguilla, estoy convencido de que lo voy a lograr, soy muy terco conmigo mismo”, dijo.

