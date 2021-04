Tomás Boy tras derrota vs Puebla: 'Tenemos como enemigo al VAR'

La derrota que sufrió el Mazatlán a manos del Puebla fue derivada de errores puntuales, así lo consideró el técnico Tomás Boy, esto aunado a la expulsión del portero Nicolás Vikonis, que cayó como balde de agua fría para los sinaloenses.

"Mi equipo se fue adelante en el marcador, estaba dominando tremendamente. Cometemos muy pocos errores, pero son errores grandísimos que nos han costado. En ese error se da el penalti, se da el empate y después se crean condiciones mucho más difíciles para trabajar en la segunda mitad”, declaró en conferencia.

Y aunque Boy asimiló la falta que derivó en cartón rojo para su portero, también consideró que el VAR está en contra de su equipo, ya que señaló un par de jugadas que merecían revisión e incluso amonestación, pero no fueron si quiera revisadas por el cuerpo arbitral.

"Hay dos jugadas muy dudosas, una mano clarísima de uno de los adversarios que el árbitro no se dignó, ni el VAR, tenemos como enemigo al VAR, no revisan esa jugada y después hay una falta increíble para Israel Jiménez que es de expulsión directa, el árbitro no quiso hacer nada", dijo.

Sin embargo, el entrenador del Mazatlán decidió darle vuelta a la página y pasar ese sabor amargo, ya que ahora se enfocará en su próximo duelo ante Xolos, pero sin perder de vista el trabajo mental que debe realizar con sus dirigidos para poder sobreponerse de este tropiezo.

“Jugar con 10 hombres no es tan fácil, no nos alcanzó para poder mejorar, el partido se acaba cuando expulsan a mi jugador. No hay nada que decir, tenemos que sobreponernos. Puebla ganó bien, aprovechó las circunstancias y tenemos que reponernos de esto porque tenemos una visita muy fuerte contra Xolos", apuntó.

