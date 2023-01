Rafa Puente tras derrota ante Santos: 'Debemos mejorar en fase defensiva'

La falta de gol y la ausencia de Dani Alves fueron determinantes para Pumas en la derrota que sufrieron (3-0) con Santos en Torreón, así lo reconoció el técnico felino Rafael Puente del Río. Y es que no pudo contar con el brasileño debido a que falleció su suegra.

"Fue una semana complicada porque con base en lo que planeamos y practicamos, por la situación personal que atraviesa Dani Alves, que aprovecho para mandarle un abrazo a él y toda su familia, nos cambió esa planeación de toda la semana porque son características distintas y no trabajamos en cancha lo que sentimos iba a cambiar con base en este cambio obligado, pero no será un pretexto", dijo Puente.

"La contundencia que es fundamental y debemos mejorar en fase defensiva para que el rival no nos genere tantas opciones de peligro", dijo el timonel auriazul quien fue cuestionado sobre si es verdad o no que Santiago Ormeño podría llegar a Pumas. "Hasta ahora no tengo conocimiento que exista una posibilidad que se una al equipo", sentenció.

¿ORMEÑO A LOS PUMAS? Rafa Puente JR se sincera ante los medios y habló sobre la posible llegada del delantero a Ciudad Universitaria. @Karla_Uz pic.twitter.com/XeRJ7gKxub — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 15, 2023

En tanto, Puente reconoció las carencias de su equipo y en la que dijo que debe trabajar intensamente.

"Estuvimos faltos de contundencia en fase ofensiva y en fase defensiva una muy deficiente marca. Creo que esos dos detalles y otros, el hecho de prolongar los buenos momentos y van dos jornadas y hemos tenido arranques muy inciertos.

"Pega duro el perder una diferencia tan holgada, ser autocríticos, pero me da respiro escuchar a los futbolistas conscientes de lo que se dejó de hacer. Tendremos mucho que trabajar y la cabeza arriba, el equipo nunca bajó los brazos y es algo que demanda este equipo. El equipo peleó de inicio a fin", señaló.

