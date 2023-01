Messi: Atacan a balazos un domicilio a unos metros de casa de Leo

El barrio de Las Heras, en Rosario, Argentina, es uno de los barrios más turísticos de la provincia del país sudamericano, esto debido a que Messi nació en esa zona y pasó gran parte de su infancia en la casa de uno de los barrios más peligrosos de Rosario.

El pasado jueves, a unos cuantos metros de la casa donde vivió el campeón del mundo de Qatar 2022 en su niñez, se suscitó una balacera a unas casas de uno de los centros turísticos más concurridos después del 18 de diciembre.

"Este barrio es picante si no conoces o no vienes con alguien de acá. Los vecinos nos conocemos todos, pero hay personas que siempre están atentas a los turistas para robarles. Solo, acá, no puedes estar", comentó un habitante de la zona.

El delantero argentino ahora mismo se encuentra en París, con su familia, reportó con el PSG hace un par de semanas tras sus vacaciones luego de ganar la Copa del Mundo, el próximo domingo visitarán al Rennes antes del regreso de la UEFA Champions League donde enfrentarán al Bayern Múnich.

