'Tuca' arremete contra Hugo Sánchez e insinúa que es un traidor por jugar en América

Ricardo 'Tuca' Ferretti, dejó en una incómoda posición a Hugo Sánchez y de paso rechazó sutilmente la idea de dirigir al América.

El tenso intercambio tuvo lugar en Futbol Picante cuando Hugo Sánchez intentó "exhibir" a Ferretti al recordarle que algunos de los presentes en la mesa habían tenido algún vínculo con el América, considerado por muchos como el equipo más grande del futbol mexicano.

"Él en el América, entrenó al América, yo jugué en el América; ¿A ti no te invitaron a dirigir al América?", preguntó Sánchez.

Ante esta provocación, Ferretti respondió con elegancia, recordando su lealtad a los colores universitarios. "No, Hugo, yo no, mis colores universitarios no los traiciono", afirmó de manera tajante.

El brasileño, quien jugó para los Pumas de la UNAM en dos etapas distintas, primero entre 1978 y 1985, y luego regresó para jugar una última campaña en la 90-91, donde ganó su segundo título con los universitarios, aprovechó para lanzar un sutil recordatorio a Sánchez. Ferretti recordó que, a diferencia de algunos, él no cambió los colores de Pumas por dinero, haciendo alusión al paso de Hugo Sánchez por el Nido después de su exitoso periodo en el Real Madrid en España.

"No, Hugo, yo no, mis colores universitarios no los traiciono", reiteró Ferretti, dejando claro su compromiso con los Pumas y su renuencia a aceptar una oferta del cuadro de Coapa.

