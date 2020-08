Waller sobre su llegada a Pumas: 'Al club del que vengo lo veían 300 personas'

El centrocampista de Pumas, Facundo Waller, expresó su sentir tras haber llegado al conjunto felino y se mantuvo expectante por la experiencia a futuro de jugar en un estadio como el Olímpico Universitario, con capacidad para más de 70 mil personas

“Portar la remera (playera) de Pumas para mí es algo muy lindo, en mi carrera es un salto muy importante poder llegar acá. Estoy acostumbrado a jugar casi sin gente, el club del que vengo (Plaza Colonia) es un cuadro humilde que sinceramente a cada partido irán como mucho 300 personas, saber que acá en Pumas se llena el estadio, no sé cómo estaría en ese momento”, declaró para el club.

Además, el uruguayo recordó cómo vivió el momento de su llamado con Selección y aunque ha pasado por categorías inferiores con la albiazul, reveló que su mayor objetivo es enlistarse con el combinado mayor de su país.

“Mi sueño más grande es poder llegar a la Selección Mayor. Me acuerdo de la primera vez que me citaron a la Selección, fue para el proceso Sudamericano Sub 20. No sé puede explicar lo que uno siente en ese momento, me atacó una ansiedad de ir a contarle a mi padre. Es algo muy lindo que es difícil de explicar”, expresó.