Pumas: Andrés Lillini, con el mejor inicio para un entrenador argentino

De los técnicos argentinos que el Club Universidad ha tenido durante torneos cortos, el actual estratega, Andrés Lillini, ha registrado el mejor inicio al frente del equipo al acumular seis partidos sin probar derrota, proeza con la que superó la marca de Bruno Marioni.

Tras la salida de Míchel González del banquillo auriauzul, Lillini consideró que asumió el cargo sin comentarios a favor; sin embargo, optó por comandar al equipo y hacer el mejor esfuerzo, trabajo que le ha rendido frutos, pues además de mantenerse invicto ha tenido el mejor arranque de un entrenador argentino al frente de Pumas.

“Sé que no tengo un solo comentario a favor, pero soy un hombre que siempre tuve que romper muchas barreras por el hecho de que no fui futbolista profesional y no tengo un apellido que respalde mis acciones, pero voy a dar todo, no me voy a bajar de mi disciplina”, declaró hace unos días a RÉCORD.

Para el Torneo Invierno 98, el argentino Roberto Saporiti, fue nombrado como técnico de la escuadra del Pedregal y en su primer partido dirigido sufrió un tropiezo ante el conjunto de Necaxa, aunque posteriormente consiguió reponerse con un par de triunfos frente a Puebla y Pachuca.

Los universitarios volvieron a tener un estratega albiazul en el Apertura 2017 con la incursión de Sergio Egea, quien tomó las riendas del plantel felino llegada la séptima jornada, misma en la que sufrió su primera derrota como mandamás de los capitalinos tras enfrentarse como visitantes a los Tiburones Rojos de Veracruz, seguido de otro tropiezo contra Xolos de Tijuana.

Cuando su compatriota Bruno Marioni, llegó al banquillo de los universitarios durante el Clausura 2019, consiguió debutar en Ciudad Universitaria con empate ante Monterrey, seguido de un triunfo sobre Gallos Blancos de Querétaro y una victoria contra América; sin embargo, para su cuarto encuentro como estratega felino cayó por la mínima tras enfrentarse a Lobos BUAP, por lo que se mantuvo invicto por tres fechas, marca que Lillini ya dobleteó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISRAEL LÓPEZ SOBRE ALAN MOZO: 'COMETIÓ UN ERROR Y DE ESO SE APRENDE'