Adolfo Ríos tras ingresar al campo en batalla campal: “Bajamos para ayudar a las familias”

Un video que circula en redes sociales captó el momento en el que Adolfo Ríos, director general del Querétaro, baja desde su palco para ingresar a la cancha del Estadio Corregidora ante la invasión de campo por parte de aficionados que buscaban refugio de las peleas que se presentaron entre barras de los Gallos Blancos y Atlas.

A pesar de que los seguidores que se encontraban cerca del palco le pedían al directivo no exponerse, este se brincó la barda para buscar ayudar ante la incertidumbre del momento.

Ríos reveló las razones que lo llevaron a actuar de esa manera, asegurando que lo único que buscaba era ayudar a las familias que huían de la situación de riesgo ante la falta de seguridad.

Adolfo Ríos bajando de su palco para tratar de calmar la situación pic.twitter.com/P6OJazfS4Y — El Tío Mau de Tampico (@eltiomaumx) March 7, 2022

"Bajamos a la cancha a proteger a familias, porque el operativo estaba fallando", declaró el exportero en entrevista para W Deportes.

Durante otra entrevista para Fox Sports, Ríos reconoció que puso en riesgo su vida y la de su hijo quien lo acompañaba durante el encuentro.

“Cuando yo bajé, mi hijo bajó atrás de mí, los dos nos pusimos en un riesgo porque muchas de las personas que estaban golpeando parecían que no estaban en sus cinco sentidos.

“Esa situación determina una preocupación, puse en riesgo mi vida y la vida de mi hijo también, pero por la gente que estaba precisamente allí. Entonces no me digas que no me interesa la gente que estaba allí porque yo puse en riesgo mi vida”, comentó.

