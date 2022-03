Querétaro: Jugadores tienen prohibido emitir declaraciones sobre lo ocurrido en la Corregidora

Los jugadores del Querétaro salieron de las instalaciones del equipo sin emitir declaraciones sobre lo ocurrido el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora.

El plantel tiene prohibido hablar hasta saber qué pasará con el futuro del club.

El guardameta uruguayo, Washington Aguerre, confirmó que "no, por ahora no, nos dijeron que no (dieran declaraciones)".

¡En silencio! Así permanecen los jugadores de Gallos Blancos tras lo sucedido en La Corregidora. Ni Washington Aguerre, ni ‘Burrito’ Hernández dieron declaraciones.https://t.co/4tcCqV5FrA pic.twitter.com/CRW54Hxs8s — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) March 7, 2022

Hasta el momento, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dio a conocer que el recinto de los Gallos quedó suspendido hasta nuevo aviso.

“Hablamos del estatus jurídico del estadio, que resolverá la propia Comisión Disciplinaria, es un estatus de suspensión hasta que la Comisión Disciplinaria resuelva el periodo, lo estamos anunciando.

“No es extraño para la directiva, pero estamos sobre el tema, tomamos acciones correctivas y sancionatorias a futuro por los problemas de los grupos de animación”, declaró Mikel en conferencia de prensa desde Querétaro.

“La suspensión es a partir de hoy (6 de marzo), no podemos efectuar actividad futbolística en este estadio, eso lo verá la Comisión Disciplinaria, como medida preventiva estamos hablando que no hay actividad futbolística aquí”, finalizó.

Por su parte, la asamblea extraordinaria de Liga MX buscará la desafiliación del Querétaro, debido a que los dueños consideran que el club emplumado falló en muchos aspectos que pudieron haber evitado la tragedia del pasado sábado.

