Pity Altamirano: 'Hoy teníamos claro que debíamos sumar'

Héctor Altamirano dejó claro que hizo todo lo necesario para poder conseguir un resultado positivo, y por ello dejó claro que no se tentó el corazón para hacer cambios de jugadores que consideró le darían un mejor funcionamiento. Querétaro logró su primera victoria en el torneo (1-0) sobre el Atlas , y el técnicodejó claro que hizo todo lo necesario para poder conseguir un resultado positivo, y por ello dejó claro que no se tentó el corazón para hacer cambios de jugadores que consideró le darían un mejor funcionamiento.

“Me tocó una etapa como jugador en esta institución y siempre tenemos claro los partidos en los que tenemos que sumar y hoy teníamos claro que debíamos sumar. Nunca voy a renunciar a hacer cosas que nos lleven a tener un buen futbol y el equipo lo entendió bastante bien y pudimos lograr la victoria.

“La directiva me trae primero para gestionar un equipo, tratar que cada jugador se sienta importante y esto es competencia, y me traen también para ganar partidos y ahora hicimos nuestras ideas pensando en ganar”, dijo el timonel, al tiempo en que aseguró que “teníamos una racha negativa, no sumaba el equipo en casa y era un partido trascendental. La afición te hace entender que hay que poner otras tantas cosas para no perder estos partidos”.

Pity reconoció la felicidad que le causó haber logrado su primera victoria como técnico de la Finalmente, elreconoció la felicidad que le causó haber logrado su primera victoria como técnico de la Primera División , la cual dedicó a la afición y a su familia.

“Soy el hombre más feliz. No es fácil porque en los entrenadores jóvenes la exigencia es muy alta, yo tenía claro que teníamos que ser pacientes; en lo personal me siento muy contento y conseguir la primera victoria me deja muy emocionado porque lo había soñado y estoy feliz de la vida, y esta victoria es para mi familia y nuestra afición”, señaló.

