Tuca Ferretti: "No se hace un mal partido contra Santos, pero faltó el gol"

Luego de que los Tigres se llevaron una derrota por 2-0 de Torreón a pesar de que dominaron en gran parte del duelo ante Santos, Ricardo Ferretti aseguró que su equipo no jugó mal, pero perdonó en los momentos cruciales.

“Teníamos el partido controlado. Estábamos más cerca del gol nosotros, todo el tiempo, antes de que ellos nos anotaran; pero el futbol es así. Con los descuidos que tuvimos, ellos aprovecharon bien. No se hace un mal partido, pero faltó el gol", dijo Ferretti.

Por otra parte, el estratega felino rechazó que deba levantar el ánimo de Carlos González, quien hoy tenía la responsabilidad de cargar con el ataque universitario y erró un penal, pues sabe que son cosas que pueden pasarle a cualquiera.

"Carlos es una persona madura y no creo que tenga levantarle el ánimo por fallar un penal, todos han fallado ", añadió.

Por último, el Tuca se refirió a la ausencia por lesión de André-Pierre Gignac, dejando en claro que no van a adelantar su proceso de recuperación.

"No sé si André esté listo para el próximo partido. Lo único que me va preocupar es que se ponga bien, que se rehabilite y tome su nivel, si tiene que estar ausente el próximo partido no pasa nada, no podemos arriesgar la integridad de un jugador", apuntó.

