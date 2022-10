Ambriz tras ganar ante Santos: "Hay que esperarnos al domingo, va a ser un partido bravísimo"

El arbitraje en el duelo de Ida por los Cuartos de Final entre Toluca y Santos Laguna dio de qué hablar; sin embrago, Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos Rojos, eximió de toda culpa al silbante Diego Montaño, de quien dijo no influyó en el resultado de anoche.

“Nunca habló de los arbitrajes, trato de no meterme, son seres humanos, se puede equivocar de un lado o de otro, pero para mí, creo que hizo un buen trabajo, creo que no tuvo nada que ver en los goles o en las pequeñas polémicas que por ahí se dieron, que fueron muy pocas y no tiene nada que ver el árbitro”, declaró Ambriz en conferencia de prensa.

Otro aspecto que causó polémica, fue el cambio que el entrenador escarlata hizo por Leo Fernández, quien no salió del todo contento del terreno de juego, algo que Nacho minimizó y dijo que la sustitución se debió por un tema táctico.

“De lo del cambio ( de Leo Fernández) tengo que tomar decisiones, hay veces que le ha tocado a los centros delanteros jugar con un centro delantero. Hoy le tocó a Leo y era lo que el equipo necesitaba y si hubiera perdido, seguramente me estarían recriminando porque saqué a Leo”, comentó.

Finalmente, Ambriz sabe que le ventaja de un gol es muy poca, y que admitió que en la Comarca Lagunera el duelo de Vuelta será bravísimo.

“Así es el futbol, cuando entrenó al equipo lo preparo para ganar, hay veces que lo preparo, hay veces que nos ha alcanzado, hay veces que no. Ahorita hemos tenido un buen cierre y pareciera que estamos en un buen momento, pero hay que esperarnos al domingo y va a ser un partido bravísimo y tenemos que ir con todo el temple para jugar con mucha personalidad", sentenció.

