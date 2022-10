Tiago Volpi sobre Dani Alves: 'Si hubiera metido 10 goles, estaría frustrado por no calificar'

Al margen, Tiago Volpi, portero del Toluca, habló del torneo que tuvo Dani Alves con Pumas.

Y es que ambos sudamericanos jugaron juntos en el Sao Paulo del futbol brasileño, por lo que se conocen bien, y el guardameta rojo compartió con RÉCORD que sí ha hablado con el astro carioca y sabe que a pesar de que no le fue bien con Universidad, hizo todo lo posible por dar buenos resultados sobre todo por el bien del equipo.

“Sí he hablado con él algunas veces. Nos tocó estar dos años juntos en Sao Paulo, tuvimos una muy buena amistad y en México he hablado sí algunas cosas con él. Es muy complicado analizar desempeños personales y aún más cuando las cosas no salen bien, él es un tipo que en todo momento trató de aportar y trató de ayudar, de dar su máximo.

“Jugó todos los minutos, nunca salió salvo el último partido que fue el de Juárez, y le deseo que el próximo torneo pueda hacer un mejor torneo en lo personal porque por como conozco a Dani; él hubiera metido 10 goles en el torneo y el equipo no habría calificado y él iba a estar igual de frustrado porque es un tipo ganador, por eso analizar a Dani desde un aspecto personal es muy complicado porque siempre habla de lo colectivo”, expresó el futbolista brasileño.

