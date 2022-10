Fernando Ortíz: "No hemos logrado nada y no hemos pasado a Semifinales"

“Todavía no”, Fernando Ortiz es claro y contundente, América aún no está en Semifinales y por eso le pide a los aficionados no dejen de asistir el próximo sábado para apoyar al equipo en el choque de vuelta.

“El aficionado tiene que saber que debe estar el sábado para apoyar al equipo sin importar el resultado sacado, tienen que saber que no hemos pasado de ronda. El resultado es algo que todo creemos, pero esto es futbol. El sábado que se pueda llegar a pasar, le diremos al aficionado que estamos en Semifinales, todavía no”, afirmó el Tano.

El estratega argentino agregó que con este resultado demuestran que es inexistente esa teoría de que esperar a tu rival una semana mientras se juegan los duelos de Repechaje termina siendo negativo para los que logran clasificar de manera directa a la Liguilla.

“Me deja la tranquilidad de que los jugadores están metidos, me da la tranquilidad de que insistimos en lo que creemos nos puede llevar a algo que tan ansiado queremos. De ahí en más, esto no está finalizado. Es una frase reiterada, pero el sábado tenemos que salir de la misma manera, no hemos logrado nada y no hemos pasado a Semifinales. Feliz de romper ese mito de no tener rodaje de futbol previo a una Liguilla y mis jugadores lo están. Es la tranquilidad que tengo”, declaró Ortiz.

