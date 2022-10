Tiago Volpi sobre Toluca: 'Portar la playera en estas instancias pesa, es de mucho respeto'

Hoy arrancan los Cuartos de Final entre Santos y Toluca, y aunque los laguneros quedaron en mejor posición en la Tabla General, Tiago Volpi, portero de los Diablos Rojos, aseguró que la historia, experiencia y la camiseta escarlata pesan en el futbol mexicano, y así lo harán sentir a partir de hoy en el juego de Ida.

“Somos un equipo muy experimentado, un equipo en el que muchos de sus jugadores están acostumbrados a jugar partidos así, tenemos un grandísimo entrenador también acostumbrado a estar en estas instancias, y la playera en estas ocasiones también pesa y es una playera de mucho respeto y hay que usar todas las cosas que tenemos a nuestro favor.

“Es un equipo con mucha historia, de los más ganadores en México y para mí es un orgullo, es motivo de mucha felicidad el poder estar aquí y representar estos colores. Venimos con el objetivo de ser una parte muy importante para ayudar a que la historia del club siga creciendo y para eso estamos, hemos trabajado mucho para lograr cosas importantes y la historia de Toluca siga creciendo”, dijo a RÉCORD.

Y justo en su regreso al futbol mexicano, pues en 2018 volvió a jugar al futbol brasileño, está jugando una Liguilla, hecho que tiene más que contento al guardameta sudamericano.

“Me he sentido muy feliz, de a poquito las cosas han salido como queríamos. Siempre me ha encantado el futbol mexicano y el nivel ha crecido más, la única cosa diferente es el Repechaje, que cuando me fui no había y ahora tenemos esta fase en el torneo, d lo demás yo creo que la liga sigue creciendo y en buen nivel, me da gusto regresar y ser parte de la Liga MX”, expresó.

SANTOS, RIVAL DE RESPETO

Santos es el rival en turno de Toluca, y luego de que la escuadra de Torreón quedara en el cuarto lugar general, los Diablos Rojos saben que no es un rival sencillo de enfrentar, pero a pesar de eso, Volpi externó la confianza que hay en su equipo, pero advirtió que no pueden caer en excesos.

“Estamos contentos de llegar a la Liguilla porque era nuestro primer objetivo y el equipo entra bien, con confianza y mucha ilusión, estamos muy bien para los dos partidos contra Santos, pero no podemos dejar que el exceso de confianza nos sea un factor negativo.

“Es un rival importante, que ha hecho las cosas bien y también tiene mucha tradición en el futbol mexicano, está acostumbrado a jugar liguillas y esperamos un partido muy complicado como fue en la fase regular, en Liguilla el panorama es completamente diferente y por eso esperamos un partido muy complicado”, dijo.

