Almada: 'Mandamos a Santiago Muñoz a Torreón, quiere ir a Europa y no está enfocado'

El joven Santiago Muñoz tiene la mente puesta en Europa, pero eso le está causando no estar al 100 por ciento con Santos Laguna, así lo reveló Guillermo Almada, el estratega de los Guerreros.

"Santi está enfocado en su objetivo, que es ir a Europa, ya son cuatro meses que estamos en comunicación con él y su familia, nos preocupaba mucho su situación. El club ha hecho un esfuerzo por solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa.

“No lo veíamos con la mente puesta aquí y lo mandamos a Torreón para que lo solucione, se tranquilice su cabeza y tome una decisión. Si después surge una oferta la tomará o no, no es una decisión mía, pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario”, explicó el estratega en una entrevista difundida por el club.

"Nosotros también estamos muy ilusionados, estamos seguros que vamos a dejar la vida por repetir una final y ganarla."

Cabe recordar que Muñoz recibió la confianza junto a Aguirre, y sus buenas actuaciones lo llevaron incluso a ser considerado en el proceso de la Selección Mexicana Sub 23 y estuvo en el Preolímpico para Tokio 2020.

