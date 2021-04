Almada tras caer ante Pachuca: 'No nos deja buena sensación, nos faltó claridad'

Guillermo Almada, técnico de Santos, expresó la incomodidad que le causó haber perdido (1-0) con Pachuca, en un partido que para el timonel sudamericano pudo ser distinto si su equipo hubiera concretado las opciones de gol que tuvo.

"No nos deja buena sensación, la entrega no está en tela de juicio, cometimos un error y nos faltó claridad. El general no me deja buenas sensaciones.

"Nos preocupa porque ponemos mucha gente en ofensiva, buenos futbolistas y si con un error nuestro encuentran el gol, es difícil, por más que intentamos cubrir todo el ancho del campo, nos faltó claridad en el último tercio y que pudiéramos concretar y en definitiva es algo que debemos mejorar porque sino nos va a costar caro en la Liguilla", dijo.

Y aunque los laguneros están en el quinto lugar de la tabla general, su entrenador reconoció que el siguiente fin de semana que reciban a Puebla, deben demostrar de lo que son capaces.

"Todo el merecimiento que se tiene lo debemos mostrar con Puebla que es un rival muy complicado", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: PACHUCA VENCIÓ CON DIEZ A SANTOS Y SUEÑA CON METERSE A REPECHAJE