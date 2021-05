Almada tras eliminar a Rayados: 'Santos es la piedra en el zapato, nadie nos quiere enfrentar'

Santos tiene su pase a la Semifinal después de haber vencido a Rayados (3-2 en el marcador global), y Guillermo Almada, técnico de los laguneros, está convencido de que su equipo se ha convertido en el rival incómodo para todos los equipos.

“Nosotros somos la piedra en el zapato y nadie nos quiere enfrentar, estoy seguro. Le vamos a dar batalla y futbol al que enfrentamos, si el rival deja la piel nosotros dejaremos sangre”.

Y aunque se dijo contento por el triunfo, el timonel de la escuadra santista reconoció la calidad del Monterrey; sin embargo, resaltó que para él su equipo, en la serie de los Cuartos de Final fue superior a Rayados.

“Las sensaciones son de felicidad, de alegría por este grupo que a pesar de la juventud deja la vida en la pelota, que nos sentimos identificados, y con un equipo de Rayados que dignifica nuestra victoria y públicamente quiero felicitarlos por su gran entrenador y sus grandes jugadores.

“Era injusto que no pasáramos porque si hacemos un balance fuimos muy superiores en gran parte de la eliminatoria, fue justo y me alegro por los jugadores porque sé lo que dejan cada entrenamiento y la pasión con la que viven esto. En definitiva nos queda mucho camino por delante, el techo futbolístico de este equipo está muy lejos”, dijo.

Finalmente, Guillermo Almada no quiso hablar sobre el trabajo del árbitro César Ramos: “No voy a hacer comentarios del arbitraje porque después nos llega la multa a pesar de que somos actores importantes del futbol y no poder opinar, pero yo no hago las reglas”.

