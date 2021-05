Guillermo Almada sobre comentarios del Vasco Aguirre: 'Se ve que vio otro partido'

Luego de que Javier Aguirre, timonel de Rayados consideró que los jugadores de Santos recurrieron constantemente a fingir faltas para cortar el ritmo de partido, Guillermo Almada salió en defensa de sus futbolistas y aseguró que el ‘Vasco’ se equivocó.

“Se ve que vio otro partido, no inculcamos esas cosas, inculcamos otros valores como que el futbol se debe de disfrutar. Cuando se lesionó Otero se le salió la cabeza del peroné, tiene un desplazamiento. No me parecen atinadas las declaraciones que hizo, más allá de su trayectoria está totalmente errado”, dijo tajante.

En esa misma línea, el timonel charrúa lamentó la lesión de Juan Otero, quien es uno de los pilares de la ofensiva y aunque no lo da por descartado para la vuelta, confía en que en el banquillo cuenta con armas para suplirlo .

“Juan lamentablemente sufrió un desplazamiento, se le están haciendo exámenes y falta la confirmación, es un jugador importante, tenemos la esperanza de contar con él y con otro compañero que por ahí también salió lesionado, pero si no apelaremos a otro”, añadió.

Sobre lo que será el partido de vuelta , el estratega sudamericano reconoció que será complicado eliminar a Rayados, pero confía en que la ventaja obtenida sea definitiva .

“Creo que hicimos un gran partido, no es fácil ganarle a Monterrey con las figuras que tiene. Creamos muchas situaciones, lo revertimos, ganamos el partido, quizá el cierre no fue bueno, pero se nos lesionaron algunos compañeros. Quedan 90 minutos más e intentaremos cerrar la clasificación allá, pero será muy duro por la calidad que tiene Monterrey; creemos muchísimo”, apuntó .