Pezzolano: 'El que piense que ya pasamos con América de visita, no va a jugar'

A pesar de haber ganado 3-1 al América en el partido de Ida de los Cuartos de Final, Paulo Pezzolano, técnico de Pachuca no se confía, incluso dejó claro que nadie en su equipo puede estar seguro de tener ya el pase a la Semifinal, y advirtió que, quien se sienta confiado, no jugará el partido de Vuelta el domingo en el Estadio Azteca.

“No logramos nada, el que esté confundido no va a jugar, el que piense que ya pasamos con América de visita, no va a jugar. Sabemos que tenemos que hacerlo al cien por ciento como equipo porque no tenemos individualidades que ganen el partido, tenemos que jugar ese partido como si fuera el último de nuestra vida.

“Sabemos que debemos tener tranquilidad, que falta un partido más, sabemos que pesa su gol de visita y tenemos que hacer un partido inteligente porque América se va a venir con todo y tenemos que ser inteligentes, tenemos que estar tranquilos porque esto va a ser el primer tiempo y se hicieron las cosas bien, pero en el partido de Vuelta no podemos tener ninguna distracción”, indicó.

Respecto al partido, el técnico uruguayo consideró que su equipo fue superior a las Águilas a pesar de que a lo largo de la fase regular los americanistas se mantuvieron entre lo mejor del torneo, pero en el juego de Ida no se notó la diferencia de puntos.

“Por suerte no se vio la superioridad en puntos que hubo en la tabla, pero estos son partidos diferentes, se notó la superioridad nuestra como equipo.

“Fue un buen partido, la verdad que salió todo bien, lo que hablamos y se planificó, fuimos superiores todo el partido aunque ellos tuvieran la pelota, pero se vio bien el equipo, sólido, bien parado y por suerte los jugadores dieron y dejaron todo que es la manera en que podemos ir ganando partidos”, dijo.

