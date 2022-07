Brian Lozano prefirió Uruguay sobre USA: "Esto va más allá del dinero, no me seduce la MLS"

Brian Lozano es una de las bajas más importantes de Santos para este Apertura 2022, el jugador uruguayó se despide de la Liga MX luego de expresar que "ya no le apasiona el futbol" y aunque tuvo ofertas para jugar en Estados Unidos, prefirió regresar a su país, donde defenderá la playera de Peñarol.

"No me voy como me hubiera gustado irme, el club hizo todo lo bueno para que yo estuviera tranquilo para que pudiera pensar en mi persona. Yo resigné también muchísimo dinero, esto va más allá del dinero. El club sabía muy bien que tenía una oferta de la MLS, yo le dije 'no me seduce ni la MLS ni nada, lo único que a mí me da tranquilidad es poder estar cerca de mi familia para poder sentirme yo mismo', expresó el 'Huevo' previo a abordar el avión que lo regresó a Uruguay.

El mediocampista también expresó que en este momento su prioridad no es el futbol: "Yo en un principio voy con la intención de poder recuperarme yo, después lo deportivo pasa a segundo plano".

Luego de ser campeón con Santos y jugar en América, Lozano regresa a su país, pero no descarta regresar a la Liga MX en el futuro.

"Por ahora no pienso en el largo plazo, primero pienso en recuperarme yo, poder volver a disfrutar del futbol que es lo que amo, lo que me gusta hacer y que hoy en día no lo estoy haciendo. Estoy buscando recuperar esa confianza en mí mismo, el futbol dirá cuáles son las vueltas de la vida, pero no le cierro las puertas a nada y menos al Santos Laguna que es el club que yo amo", finalizó Lozano.

