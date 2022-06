Fentanes sobre consolidación de jugadores en Europa: 'Al final no puede haber una receta'

El ‘sueño europeo’ es una aspiración que muchos futbolistas tienen en su carrera. El proceso que siguen los jugadores para alcanzarlo siempre es distinto, pero la formación desde fuerzas básicas, es una de las claves para consolidase en el viejo continente, así lo consideró Eduardo Fentanes.

El entrenador de Santos Laguna ha seguido de cerca el desarrollo de juveniles mexicanos y con base en su experiencia destacó la importancia de que cada prospecto cuente con bases sólidas que eventualmente le permitan competir en ligas de Europa y esos cimientos pueden comenzar a forjarse en competencias nacionales.

“Al final no puede haber una receta. Lo que le funcionó a un jugador no forzosamente le funciona a otro. Cada historia, cada caso es único. En México se pueden montar muchos de estos clubes que trabajamos de buena manera, se pueden montar buenas bases y lograr que el jugador de ese paso pero ya en un siguiente nivel, salir con bases que le permitan empezar a competir”, declaró en entrevista para RÉCORD.

No basta sólo con el hecho de llegar a una liga europea, el propósito es que el jugador disponga de minutos para mostrarse en el campo, lo que por consiguiente beneficiará no sólo a nivel personal, sino también de manera colectiva al futbol mexicano, y que de lo contrario pueden frenar su crecimiento profesional .

“Hay veces que en esta franja de terminarte de ir a formar te pasas tiempo sin jugar. En ese proceso formativo aquí vas teniendo acceso a la Sub 20, minutos de Primera División, distintas competencias que puede haber, te mantienes jugado, eso puede mantener tu vigencia en Selección Nacional. De repente irte y dejar de jugar te puede costar porque dejas de tener minutos. Cada caso se tiene que analizar, porque si irte va implicar dejar de jugar, creo que es de pensarse”, apuntó.

EL ARTE DE LA FORMACIÓN

Para Fentanes, la formación de jugadores es todo un arte. Es necesario encontrar el momento indicado para dar las oportunidades necesarias a cada futbolista y que su desarrollo se complete de manera satisfactoria.

Pero la dificultad que conlleva ser la guía para los talentos que están en puerta, también trae consigo satisfacciones y para el técnico de Santos Laguna, una de las partes más gratificantes es dar el acompañamiento para que los jóvenes puedan cumplir sus objetivos, en los que detrás hay familias, amigos y comunidades enteras.

“La satisfacción sin duda es el lograr ser parte de su proceso, de su historia, proveerles las herramientas para que cumplan su sueño. Todos los chavos que les gusta el futbol se ven identificados con ellos. Dar una guía donde el jugador desarrolle su talento y pueda poner su trabajo duro, saber que contribuyes a esa posibilidad”, declaró.

Y si hay una característica que deben tener los involucrados, es la paciencia para vivir sus propios procesos, sin apresurar etapas y ser asertivos para trascender cuando las oportunidades se presenten, pues si no aprovechan el momento oportuno, puede ser perjudicial para la carrera del profesional.

“Lo más complicado sin duda, me parece que es lograr encontrar coordinación con familia y jugador, los tiempos. Vivimos en una época donde la recompensa inmediata se busca continuamente, queremos estar viviendo cosas que a lo mejor no corresponden en este momento y que a lo mejor sí las podrías vivir pero si es prematuro van a ser fugaces, pero si te tardas puede ser que no logren llegar, ese es el gran arte de la formación”, explicó.

