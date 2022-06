Cruz Azul: Iván Morales solo saldrá si antes cierran a otro delantero

En Sudamérica ha trascendido que Iván Morales, delantero de Cruz Azul se encuentra en la carpeta de San Lorenzo de Almagro por recomendación de Pablo Guede. Sin embargo, la salida del chileno no es tan sencilla.

Si bien es cierto que el andino no ha podido ganarse un lugar en el equipo y de que incluso no ha podido marcar con la camiseta celeste, su salida no está planeada en este momento a menos de que Cruz Azul logre reforzar al equipo.

Es un hecho que la Máquina ha buscado en el mercado a un delantero que complemente a Santiago Giménez, pero mientras no concreten la llegada de un atacante la plantilla no será debilitada.

Cabe destacar que Morales no fue ofrecido por Cruz Azul a San Lorenzo, fue un grupo de personas que reorientan al jugador los que se encargaron de presentarlo en Sudamérica.

De cualquier manera, la Máquina no está cerrada a ninguna oferta, pero antes deberá reforzar el plantel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: PALERMO ORTIZ Y CHINO HUERTA, DESCARTADOS PARA EL PARTIDO VS XOLOS EN LA J1