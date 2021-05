Eduardo Aguirre: 'Estoy trabajando para consolidarme y ser un ídolo en Santos'

Eduardo Aguirre desea convertirse en un ídolo en Santos. El juvenil delantero está consciente de que está en un proceso de maduración; sin embargo, reconoció que sueña con ser un referente de los ‘Guerreros’, por lo que trata de aprovechar cada oportunidad que le brinde Guillermo Almada.

“Estoy trabajando duro para consolidarme en el primer equipo para ser un ídolo en la Laguna, me gustaría demasiado. No queda nada más que seguir trabajando para conseguir los objetivos.

“El profe Guillermo me ha dado la confianza, a veces las cosas no se dan, pero en estos partidos se ha dado y he respondido a la confianza del profe Almada”, declaró el atacante en mano a mano con RÉCORD.

El goleador de 22 años está viviendo su mejor torneo como profesional, ya que ha sido el semestre en el que ha participado en más partidos, ha tenido más minutos e inclusive, ha marcado más goles, ya que suma cinco, tres en fase regular y dos en el Repechaje del fin de semana pasado.

“Me llega en buen momento (la Liguilla). Siempre he pensado que al que trabaja bien, bien le va. Siempre he entrenado al cien para cuando me toque la oportunidad, a veces se me dan los resultados, a veces no. Afortunadamente se están dando al final del torneo regular y ahora en Liguilla esperemos seguir con esa buena racha que es buena para todo el equipo.

“Venimos con mucha confianza, por el resultado que se dio este último partido, donde el equipo manifestó todo lo que ha venido trabajando en el torneo. Llegamos con el golpe anímico muy bueno, que esperemos que se refleje en el primer partido contra Monterrey”, culminó Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IRARRAGORRI REITERÓ PLANES DE COMPRAR UN CLUB EN EUROPA; PREMIER Y LALIGA, SUS EJEMPLOS