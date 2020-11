André Pierre-Gignac: 'Quiero ser DT o directivo de Tigres, no regresaré a Francia'

André Pierre-Gignac, delantero de Tigres, comentó que su plan es quedarse en México y capacitarse como entrenador para poder dirigir en un futuro a los felinos, sobre todo.

"No tengo planes de regresar a Francia. La idea es poder ayudar con mi experiencia y trabajar en el club (Tigres), pasar los títulos para ser entrenador o directivo, es algo que me gustaría", dijo André en un Instagram Live.

También el francés comentó que su prioridad es ritarse con un buen nivel futbolístico y anotando goles para los Tigres.

"Yo vivo al día, partido tras partido, pero lo que quiero es retirarme bien, no me quiero retirar siendo banca y no poder avanzar en la cancha y estar lento. Solo es eso lo que está en mi cabeza", agregó el jugador francés.

Además, André Pierre-Gignac también mencionó que Zinedine Zidane y Ruud van Nistelrooy son sus ídolos futbolísticos, sobre todo el holandés, quien fue su ejemplo a seguir.