Ferretti tras derrota de Tigres: 'Fue un resultado justo por lo que hizo América'

A pesar de una derrota que mostró varías de las carencias de Tigres de cara a la Fiestas Grande, Ricardo Ferretti rechazó qué existan motivos para pensar que los felinos se encuentren en un bache de resultados, a pesar de que en la fecha anterior tampoco pudieron ganar.

"No dimos un buen partido, no jugamos al nivel que debíamos y no fue el partido que esperaba, así que es un resultado justo por lo que hizo América y por lo que dejamos de hacer nosotros", apuntó

"Siempre estoy preocupado, aún ganando me preocupo, pero es un equipo experimentado que ha pasado por muchas situaciones y no creo que haya motivos para entrar en un bache", dijo Ricardo Ferreti.

No obstante, el estratega felino aseguró que cerrará filas con sus jugadores para recomponer el camino en la ulitma fecha, din importar que los Tigres dependan de otros resultados para entrar directo a la Liguilla.

"Tengo que hablar con los jugadores , cuándo uno pierde hay muchas cosas negativas y mi pensamiento es primero ver lo que tengo por rescatar. La semana pasada y hoy dejamos ir posibilidades para estar entre los cuatro mejores", explicó.

