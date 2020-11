Inge Rodríguez sobre Tigres: "Hay que ganar, gustar y golear"

Tigres inició dando tumbos en el Guard1anes 2020, por los empates de último minuto, lo que desató la crítica a su estilo de juego como pocas veces en este siglo. Fiel a su costumbre, en la recta final del torneo regular cierra sumando como pocos, aunque la forma sigue bajo la lupa. Aunque el Ingeniero Rodríguez asegura que importa cómo juegan, resalta “que la afición lo que quiere son resultados”.

“Hay que ganar, gustar y golear. Esa es la fórmula clave de todo”, reconoce el presidente felino ante la crítica al estilo del Tuca Ferretti y su equipo este certamen. “Desmenucemos este torneo.

“Si tuviéramos 7 puntos más, que los teníamos ahí y nos empataron en los últimos minutos, y el puntito que perdimos contra Toluca con una distracción horrible en tiempo de compensación, el equipo tendría una crítica distinta, porque tendríamos 24 puntos y estaríamos entre los cuatro, ¡porque ahora los medios de comunicación desprecian a los ocho siguientes! Ya nada más existen los cuatro de arriba, y los evalúan en razón a su nómina. Si no está Tigres arriba, ya me imagino: ‘¡Fracaso!’, y pues sí, hay que respetarlo, cada cabeza es un gusto por el futbol.

“La segunda parte que nosotros vemos es cómo le juegan los equipos contrarios a Tigres, y para hacer un juego vistoso necesitas, como dicen: ‘Tú, tu tango’, para bailarlo se necesitan dos, puedes ser excelente bailador, pero si no tienes a la compañera, no jala. Muchas veces, en nuestro estadio o fuera, toman actitudes defensivas, que hacen que el juego no sea vistoso.

“Por último, sabes que la magia del futbol no dura 90 minutos. No conozco a un equipo en el mundo, y puedes mencionar al Real Madrid, Barcelona, Liverpool, que mantenga 90 minutos de magia de futbol. Son espacios de tiempo, 30, 40 minutos, que dominas, y luego se van intercalando”, explica Rodríguez.

El Inge recuerda tiempos donde ser ofensivos costó: “Decía Carlos Miloc, en paz descanse, ‘el gol es el táctico número uno del futbol’, y sobre todo tiene que ver con la afición. En Tigres hablábamos con los capitanes, porque íbamos ganando un juego 2-0 y seguíamos atacando, y de repente, faltando pocos minutos, el contrario encontraba espacios y metía un gol, se crecía y metía otro, y en lugar de manejar el partido 3-0, andábamos pidiendo que pitara el árbitro y ganábamos 3-2. O como otros entrenadores que dicen: ‘Échale para adelante’ y aunque pierdas 5-4, pero dimos un gran espectáculo.

“Sabemos que la afición lo que quiere son resultados, que Tigres sea protagonista, que mande, que establezca condiciones. El contrario también cuenta y han crecido, muchos critican que el último de la tabla le puede ganar al primero sin ser sorpresa, y ahora con la pandemia tenemos a muchos jugadores, aparte de lesionados, hay que agregarle lo del Covid 19. Es otro factor que hay que meter en la balanza para poder empezar a planear los planteles”, reflexiona Rodríguez.